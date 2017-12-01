Dans etmek Alzheimer riskini yüzde 76 azaltıyor!

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, dansın Alzheimer gelişimini önlemede en güçlü uğraşı olduğu ile ilgili yeni bulguların yayınlandığını açıkladı. İki farklı üniversitede yürütülen benzer çalışmaların sonuçları, beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı.
DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Önceden sanıldığının aksine, bulmaca çözme ve benzeri uğraşlar Alzheimer gelişimini önlemede düşük etkinliğe sahip. Esas önemli bulgu, hastalığı önlemede en yüksek uğraşın "dans etmek" olduğu şeklinde bildirildi. Çalışmalar 21 yıldan beri sürdürülüyordu. Sonuçlar, dünyaca ünlü tıp dergisi NEJM de yayınlandı" dedi.
"MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS BEYNİ EŞGÜDÜMSEL ÇALIŞTIRIYOR"
Bölükbaşı'nın açıklamasına göre sıralama şöyle: "Albert Einstein Tıp Koleji´nin yaptığı çalışmaya göre Alzheimer gelişme riskini düşürmede önerilen aktiviteler ve risk azaltma oranları şu şekilde; okumak, yüzde 35; bisiklete binme ve yüzme yüzde 0 ; haftada en az 4 defa bulmaca çözme yüzde 47; golf oynama yüzde 0; sık sık dans etmek yüzde 76.
Bu sonuçtan da anlaşıldığı gibi riski en yüksek düzeyde düşüren uğraş, bir müzik eşliğinde dans etme. Henüz hangi dans türünün daha etkili olduğu hakkında bir bulgu yok, ama dans edebilmek için birbirinden ayrı çalışan farklı beyin düzeneklerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu düzenekler aynı anda kinestetik, rasyonel, müzikal ve emosyonel işlevlerin eşgüdümünü gerektiriyor. Alzheimer gelişimini bu ölçüde durdurmasının sebebinin bu eşgüdümsel beyin çalışması olduğu düşünülüyor."
Prof. Dr. Bölükbaşı, henüz bir araştırma yapılmadığını ama eskrim sporu ile uğraşmanın da, aynı nedenlerle benzer düzeyde etkili olabileceği tahmininde bulundu.
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