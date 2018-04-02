Dans, şan ve piyano ile teatral bir deneyim: Yolun Sonu İnsan!

Cyntzia, büyük bir sopranodur ve bir geceden diğerine geçerken hangi düş krizlerinde dolaşmaktadır acaba? Bir yanda dansçı arkadaşı Elodie, diğer yanda Karl’ın piyano tuşlarında gezinen parmakları, Cyntzia tam da bu düşsel gerçeklikte bir kapıdan bugüne girerken, diğer kapıyla yarına çıkacak…

Yazan, anlatıcı: Ozan Eren

Müzik: Alp Durmaz

Oyuncular: Seren Akyoldaş (Cyntzia – opera sanatçıcı), Nur Niyaz Bildik (Elodie – dansçı), Kandemir Basmacıoğlu (Karl – piyanist)

Büyük bir soprano olan Cyntzia’nın bir geceden diğer gecelere geçerken neler hissettiklerini anlatan Yolun Sonu İnsan müzik, performans ve oyun ögelerini içinde barındırıyor. Cyntzia kimi zaman düş krizleri geçiriyor, kimi zaman ıslak şiirler zamanında yaşıyor; kimi zaman da Şairler’den Kaçan Dizeler Sokağı’nda yürüyor... Cyntzia’nın biricik arkadaşı dansçı Elodie’yle ve sesine ses katan Karl’la birlikte fısıldadığı şarkılarda belki seyirci de kendini buluyor. İlk elden mektuplar, ilk aşklar, ilk intihar denemeleri, ilk çığlıkların yankıları... Belki de Yolun Sonu İnsan sadece hayatın bir provasıdır...

Yolun Sonu İnsan, 3 Nisan Salı günü Tatavla Tiyatro'da izleyiciyle ilk buluşmasını yapacak.

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