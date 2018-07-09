Dans videoları nedeniyle tutuklanan İranlı gence sosyal medyada 'dans videolu' destek

İran'da kadınlar, 18 yaşındaki Maedeh Hozhabri'nin paylaştığı dans videoları nedeniyle tutuklanması sonrası protesto için sosyal medya hesaplarından benzer videolar paylaşmaya başladı.
Maedeh Hozhabri, yerli ve yabancı şarkılara eşlik ettiği dans videolarını Instagram hesabına yüklüyordu.
Tutuklama sonrası devlet televizyonunda Maedeh'in itirafına ait olduğu belirtilen görüntüler de yayımlandı.
Bu gelişmeler ile aynı sıralarda ise tutuklamayı protesto amaçlı olarak sosyal medyada "Dans etmek suç değildir" etiketi altında protesto mesajları paylaşılmaya başlandı.
Yapılan paylaşımlar arasında farklı kadınların dans videoları da yer alıyor.
Katı toplum kurallarının uygulandığı İran'da kadınların karşı cinsle dans etmesi yasaklanmış durumda. Aile içinde ise dans etmenin önünde bir yasak bulunmuyor.
https://twitter.com/dashmamush2014/status/1015927031828242432
Hossein Ronaghi isimli bir blogger tutuklamaya ilişkin paylaştığı mesajda, "Dünyanın hangi yerinde, 17 ve 18 yaşında genç kızların mutlu bir şekilde dans ettikleri için tutuklandığını, çocuk tecavüzcüleri serbestçe gezerken onların ahlaksızlıkla suçlandığını söylerseniz, size gülerler. Çünkü onlara göre bu durum akıl almazdır!" dedi.
https://www.instagram.com/p/Bk-Tni2lTvI/?taken-by=maedeh_hozhabri
Bir Twitter kullanıcısı ise "Maedeh gibi genç kızları tutuklayarak mutluluğumuzu elimizden alamayacaklarını göstermek için ben de dans ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu İran'da dans nedeniyle yaşanan ilk tutuklama olayı değil.
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1015641765272084480
Bu yılın başlarında Meşed kentinde 6 kişi Zumba dansı yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmştı.
2014 yılında 6 genç İranlı Pharrell Williams'in "Happy" (Mutlu) isimli şarkısına çektikleri amatör dans videosu nedeniyle yargılanmıştı. Gençlere verilen bir yıl hapis ve 91 kırbaç cezası ertelenmişti.
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