Danubio - Nacional Montevideo maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 heyecanı devam ediyor. Danubio, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Nacional Montevideo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 10 puanlı Danubio 3. sırada bulunuyor, Nacional Montevideo 14 puana sahip ve 1. sırada. Danubio, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nacional Montevideo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Danubio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Montevideo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Danubio son hafta oynanan Nacional Montevideo maçında 1-2 yenildi.

Nacional Montevideo ise Danubio maçında 1-2 kazandı.

Danubio, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Nacional Montevideo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Nacional Montevideo, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.