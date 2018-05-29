Danubio - Rampla Juniors FC maçı rakamları

Danubio ve Rampla Juniors FC, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Danubio 4 puanla 6. sırada, Rampla Juniors FC 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Danubio son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rampla Juniors FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Danubio kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Rampla Juniors FC kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Danubio önceki hafta Nacional Montevideo mücadelesinde 1-2 yenildi.

Rampla Juniors FC ise Cerro karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Danubio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Danubio, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.

Rampla Juniors FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Rampla Juniors FC, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.