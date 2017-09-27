Dany, Galatasaray’dan 1.2 milyon Euro istiyor

Galatasaray ile eski futbolcusu Dany Nounkeu arasında yaşanan davada son aşamaya gelindi. Kamerunlu oyuncu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak, sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon 200 bin Euro istedi.



Galatasaray Kulübü ile Dany Nounkeu'nun arasındaki anlaşmazlıkta yeni bir aşamaya ulaşıldı.



Şu anda Kardemir Karabükspor'da forma giyen Dany, iki sezon önce sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle FIFA'ya giderek Galatasaray'dan 1 milyon 200 bin Euro istemişti.



FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Kamerunlu oyuncunun talebini kısmen haklı bularak Dany'e 461 bin Euro ödenmesine hükmetmişti. Bu gelişmeden sonra taraflar, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.



Dany, 1 milyon 200 bin Euro talebinde ısrarcı olurken sarı-kırmızılılar ise 400 bin Euro verebileceğini bildirdi. İsviçre’de görülen davanın sonucu ve hakemlerin vereceği karar, önümüzdeki günlerde açıklanacak. (TRT Spor)

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