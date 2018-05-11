İstanbul Gedik Üniversitesi’nin Pendik Yerleşkesi’nde 10 Mayıs 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen fahri doktora takdim törenine İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ve Senato Üyeleri, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ailesi ile DAP Holding Yöneticileri katıldı.
Fahri Doktora Unvanı’nın insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza olduğunu, bu imzanın adeta nüfus cüzdanı, diplomalar ya da mesleğiniz veya aileniz gibi insanın hayat öyküsüne kaydolduğunu, ismin önünde yer aldığını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:
'DOKUNDUĞUNUZ HAYATLARIN ÖDÜLÜ'
“Adınızla birlikte taşıyacağınız Fahri Doktora Unvanı, yaptığınız işlerin, ortaya çıkan eserlerin ve dokunduğunuz hayatların ödülü anlamına geliyor. Hayatımızda ilk takdiri annemizden, sonrasında okulda öğretmenimizden, askerde komutanımızdan alıyoruz ama yaş ilerledikçe artık başımız okşanmıyor. Dolayısıyla iş hayatında gösterdiğimiz başarının ödülünü, topluma faydalı bir eser kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan bir proje üretmenin yaşattığı manevi hazda bulurken aile hayatımızın ödülü ise sağlıklı, eğitimli ve ahlaklı yetişmesine gayret ettiğimiz çocuklarımız oluyor.”
“Bir iş insanı olarak tek bir amaç uğruna; ülkesine, devletine ve milletine hizmet etmek amacıyla çalıştığını ve bu amacın kişiyi her gün ödüle boğduğunu” vurgulayan Ziya Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Aldığınız ödüllerin ne ifade ettiğini bazen projenizde yaşayan bir insanın, yurt dışından gelip sizin inşa ettiğiniz alışveriş merkezini gezen turistin ya da açtığınız sahada işe başlayan bir mühendisin gözlerindeki mutlulukta görürsünüz. Kişiliğinizin ayrılmaz bir parçası olan sorumluluk duygusu ile var gücünüzle çalışır, gün sonunda huzurla uyur ve her yeni güne aynı heyecanla uyanırsınız. Bu vesileyle Fahri Doktora unvanımı Anne ve Babama, Kıymetli Eşim ve Çocuklarıma, Aileme ve DAP Holding’deki çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyor, İstanbul Gedik Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum.”
İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik’in konuşmasının ardından V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, Senato Kararı’nı okudu ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a cübbesini giydirip üniversite tarihindeki ilk Fahri Doktora unvanını törenle takdim etti.
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