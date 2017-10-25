DAP YAPI, İzmir Vizyonu’nu ve hedeflerini açıkladı

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından DAP Yapı, 25-26 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu’nun stratejik partneri oldu. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, TC Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Sayın Dimitri Papadimitriou’nun onur konukları olarak katılım sağladığı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Başkanı Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, Özgencil Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın açılış konuşmacıları arasında yer aldığı forum Ege Ekonomik Forumu, Ekonomi Bakanlığı'nın desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın bölge ortaklığıyla küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon hedefiyle düzenleniyor.



Forumun stratejik partneri olan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın açılış konuşmacıları arasında yer aldığı forumda Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayicileri, yerel yöneticileri, iş adamları ve kanaat önderleri ekonomik gelişmeler, yatırımlar ve stratejik ortaklıklara ilişkin istişareler yapılıyor.



İzmir’de bir haftada üçüncü etkinliğe imza attıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz;



“DAP Yapı olarak İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir’e yaptık. DAP İzmir projesiyle sektörde ses getiren bir projeye imza attık ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Satış ofisinde gerçekleştirdiğimiz Ebru Gündeş konseriyle de İzmirlilerin büyük takdirini aldık. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak görüyorum. Bugün dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. İzmir ve İstanbul’un, dünyadaki gerçek rakipleri, New York, Paris ve Londra gibi marka şehirlerdir. İzmir’in bu marka şehirlerarasında yer alabilmesi için en büyük ihtiyacı ve önceliği ise çağdaş şehirleşmedir.



DAP Yapı olarak Ege Bölgesine ve özellikle İzmir’e güveniyoruz. İzmir’de tek proje ile kalmayacağız ve arazi geliştirmeye, bölgede yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ

İzmir’de yapılacak daha çok iş olduğu ifade eden Yılmaz, “Ülkemizi dünyada layık olduğu noktaya ancak ve ancak daha fazla üreterek aşıyabiliriz. Eskiden bir çalışıyorsak, artık beş çalışmak zorundayız. DAP Yapı olarak biz de ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve güzel İzmir’imiz için üretmeyi, yatırım yapmayı, istihdam sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu

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