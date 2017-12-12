DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 12 Aralık Salı günü internet editörleri ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında, gayrimenkul sektörü ve DAP Yapı’nın çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017’nin DAP Yapı için çok özel bir yıl olarak hatırlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın En İyi Yapı Geliştirme Projesi seçilen İstMarina’yı teslim ettiğimiz, DAP İzmir, Teras Kule ve Validebağ Konakları gibi çok özel projeleri satışa sunduğumuz bir yıl olarak şirket tarihimize geçen unutulmaz bir yıl yaşıyoruz. DAP Yapı olarak müşterilerimize en iyi ürünü sunmak dışında ülke ekonomisine ve proje geliştirdiğimiz bölgelere de katkı sağlamak en büyük gayemiz.

Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sebepten dolayı her zaman söylediğimiz gibi bugünün değil geleceğin projelerini üretiyor, iddialı projelere imza atıyoruz.

2017 yılında belki de Cumhuriyet tarihimizin en büyük satış başarısını yakaladık. Satış rekorları kıran gayrimenkul sektörü ülkemizde istikrarın devam etmesi ve hükümetimizin ekonomide attığı adımlar ile beraber çok daha iyiye gidiyor. Özellikle son iki yılda birçok olumsuzluk yaşamamıza rağmen ekonomik anlamda güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Orta vadede büyümenin 2017 için yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor."

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, olumlu gidişatın artarak devam edeceğini belirterek, "Küresel ekonomide son dönemde gerçekleşen toparlanma, ekonomilerin ihtiyaç duyduğu reformlar bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Altyapı yatırımlarının, eğitim ve sağlık imkanlarına erişimin artırılması, finansal kapsayıcılığın ve işgücü piyasasında esnekliğin sağlanması büyük önem arz ediyor. Gayrimenkul sektörünü diğer sektörlerden ayrı tutmamak gerekiyor. Sektörümüzün yaklaşık 240 sektörle bağlantısı bulunuyor. Her alanda gerçekleştirilen yatırımlar tüm sektörleri tetiklediği gibi istihdama da doğrudan katkı sağlıyor" diye konuştu.

NÜFUS ARTIYOR, GELECEK NESİLLER İÇİN DOĞRU ADIMLAR ATMALIYIZ

Birleşmiş Milletler raporuna göre; Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 88 milyon, 2050 yılında ise 95 milyon kişiye ulaşacağının tahmin edildiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Raporda da görüldüğü üzere ivedi bir şekilde kentleşme için çok doğru adımlar atılmalı. İnsanların barınma ihtiyacı ile beraber enerji, gıda, tekstil, teknoloji, sağlık, eğitim, çevre ve ulaşım gibi sektörler gelecek nesillerimiz için çok önemli. Kentsel dönüşüm yerine binalar dönüşüyor. Henüz 15-20 yıllık binaların yıkılıp yeniden yapıldığı bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Miladını doldurmuş 60 yıllık yapıların öncelikle yenilenmesi gerekiyor. Milli servetimizi ve enerjimizi doğru kullanmak zorundayız" dedi.

11. AYDA 1 MİLYAR 20 MİLYON TL CİRO ELDE ETTİK

2017 yılına çok hızlı bir giriş yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Çadır kampanyaları ile müthiş rakamlara ulaştık; ciromuz 11. ayda 1 milyar 20 milyon TL oldu" dedi.

İSTMARİNA'DA TESLİMLER BAŞLADI

İstMarina’da daire teslimlerine başladıklarını anlatan Ziya Yılmaz, şunları söyledi:

“Teslimler için daire sahiplerini arıyor ve günde yüz kişiye randevu veriyoruz. İhale sürecinden bugüne kadar inanılmaz bir çalışmaya imza atıldı. Lansmandan bu yana özellikle topraktan satın alınan bazı ünitelerde yüzde 250’yi bulan primlere ulaşıldı. Sadece altyapısına 45 milyon TL yatırım yaptığımız bir proje oldu. Projemizin içerisinde yer alan Mektebim Okulları da yeni eğitim öğretim yılına başladı. İstMarina AVM’de ise sona yaklaştık. Acıbadem Hastanesi’nin inşaat çalışmaları da tamamlandı. Yakın zamanda hastanenin açılışı da gerçekleşecek. İstMarina AVM muhteşem manzarası, gurme restoranları ile başta bölge halkı olmak üzere İstanbulluların hatta turistlerin uğrak noktası haline gelecek. İstMarina AVM’de ulusal ve uluslararası birçok marka hizmet verecek.

İstMarina AVM’yi yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. İstanbul’a ve ülkemize anıt binalar, sembol eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Görüldüğü üzere eğitim, sağlık, alışveriş, ulaşım açısından tüm ihtiyaçları bir arada sunuyoruz. DAP Yapı olarak bu güne kadar geliştirdiğimiz projeler, elde ettiğimiz ödüller ve prim getirileri ile çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

2018’DEN BEKLENTİMİZ YENİ YATIRIMLAR VE DAHA ÇOK İSTİHDAM

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yeni projelere ve sektöre ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Birçok sektöre doğrudan ve dolaylı can veren inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip. Aksi durumda inşaat sektöründe meydana gelen daralma birçok alt sektörü de etkileyerek ekonomik büyümenin toparlanmasında gecikmeye neden olacaktır.

Kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektöründe yeni alanlar açtı. Eğer kentsel dönüşüm planlı bir şekilde yapılır ve önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir şekilde ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır. Konut satışlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Özellikle markalı konut üreticilerinin geliştirdiği nitelikli projeler oturumcular ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. DAP Yapı açısından da gelecek yıldan beklentimiz yeni yatırımlar ve daha fazla istihdam olacak. Geçtiğimiz aylarda lanse ettiğimiz DAP İzmir projesiyle birlikte İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir’de hayata geçirdik. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştireceğiz. İzmir’de önümüzdeki süreçte 3 milyar TL’lik en az üç proje hedefliyoruz. Çeşme, Maslak, Beykoz ve Pendik’te de yeni projelerimizin çalışmaları devam ediyor."

DAP Yapı