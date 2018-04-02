Nur Toprakoğlu, evi küçük olanlar için çeşitli çözüm yollarını kaleme aldı. Üç oda salon evlerin yerini giderek bir oda salon evler almaya başladı. Peki, ama küçük bir mekânı nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz? Eğer küçük bir eve taşınacaksanız ya da zaten eviniz kutu gibiyse işe evinizdeki dağınıklığı ortadan kaldıracak yöntemler üreterek başlayın. Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu da renklerin önemi. Sadece mobilyalarınızın değil duvarlarınızın rengi de evinizin görünümünde önemli bir rol oynar.

Eğer salonunuzu oturma, yemek ve çalışma odası olarak kullanacaksanız mekanı renklerden de faydalanarak bölebilirsiniz.

OTURMA ODASI

Oturma, yemek ve çalışma mekânı olarak üç farklı alanın düzenlenmesine olanak tanıyan salonda, çizgiler ve renk bloklarını kullanın. Küçük alanlarda farklı bölümler yaratırken renk kullanımı dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktalarından biridir. Örneğin, sarı ve kırmızı arasındaki renkler sıcak, kırmızı ve mavi arasındaki renkler ise uyarıcı, mavi yeşil arası renkler serin, yeşil sarı arası renkler ise rahatlatıcı olarak algılanır. Açık renkler odayı aydınlık ve ferah, koyu ve yoğun renklerle sıcak bir hale getirir. Mekânda denge sağlamak ve hareket kazandırmak için duvarlardan birini kırmızıya boyayabilirsiniz. Modüler duvar sistemleri aksesuarlar ve değerli objeler için yer sağlarken küçük çocuğu olanlar için de eşyaların mümkün olduğunca yukarıda durmasını sağlar. Duvarlarda yer alan raflar ya da farklı ölçü ve farklı renklerdeki açık kitaplıklara sonradan eklenebilecek kapaklarla tozdan korumak istediğiniz eşyaları saklayabilirsiniz.

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YATAK ODASI

Yatak odanızın düzenli ve huzurlu bir mekâna dönüşmesi için mutlaka etraftaki dağınıklığı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak saklama çözümlerinden faydalanın. Bunun için öncelikle tüm eşyalarınızı bir araya getirin ve gardırobunuzu mevsime göre düzenleyin. Eşyalarınızı renklerine ve cinslerine göre ayırarak, askılara yerleştirin, böylece daha düzenli görünürler. Yatak altı eşya saklama kutuları da bu noktada imdadınıza yetişebilir. En basitinden bunların içine misafir nevresim takımları ve yorganlarını kaldırabilirsiniz. Kapı arkasına ya da odanın görünmeyen duvarlarına askılık monte edebilirsiniz. Yatak başına raf monte ederek kolay ulaşılması gereken eşyalar için yer açabilirsiniz.

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BANYO

Tüm ailenin paylaştığı en özel alanlardan biri olan banyo genellikle küçük olmasına rağmen ilaçtan kreme elimizin altında bulunmasını istediğimiz birçok eşyanın konduğu bir mekândır. Bu eşyaların kullanıcılara göre organize edilmesi, işlevsel çözümleri de beraberinde getirir. Musluğun üzerine asacağınız aynalı bir dolap ile diş fırçalarına, makyaj malzemelerine ve bakım ürünlerine yer açabilirsiniz. Duvara monte edilecek geniş bir duvar dolabı ise saç kurutma makinesi, çocuk bezi ve havluların saklanması için yer sağlar. Musluk altına yerleştirilecek dolaplar da tuvalet kâğıdı, şampuan, sabun gibi gerekli malzemeleri ortadan kaldırmanızı sağlar.

MUTFAK

Mutfağınızın çekmecelerinin tam açılır olmasına özen gösterin. Böylece ocağın, fırının ve tezgâhın yakınında durması gereken parçalara daha kolay ulaşabilirsiniz. Kutular ve bölmeler sayesinde çekmecelerin genişliğinden daha çok yararlanabilirsiniz. Ray sistemi ile de sık kullanılan havlu ve fırça gibi aksesuarları ortadan kaldırabilirsiniz. Mutfakta dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri de aydınlatmadır. İşlevsel aydınlatma için tezgâh üzerinde spot, evye ve ada tezgâhın üzerini aydınlatmak içinse tavan lambası tercih edin.

METREKARENİZE UYGUN SEÇİN

Eşyalarınızı kullanım sıklığı ve işlevlerine göre gruplayın. Ama bunu yaparken çok fazla kategori oluşturmamaya kat edin. Eşyalarınızı ayırırken uzun zamandır kullanılmayan, gereksiz görünen ya da eskimiş olanlar da ortaya çıkacaktır. Eski eşyalarınızı farklı şekilde değerlendirerek ya da ihtiyacı olanlara vererek onlardan kurtulabilirsiniz. Kategorilendirilen eşyalar için evde yer seçimi yapmak da önemli bir konu. Eşyalarınızı yerleştirirken kullanım sıklığını göz önünde bulundurun.

ÇOCUK ODASI

Çocuklar için yaptığınız düzenlemeler sadece odalarıyla sınırlı kalmaz, tüm ev onlara göre şekillenir. Sabahın erken saatinden yatana kadar çocuğun zamanı evin her yerinde yapılan aktivitelerde geçer. Çocukların eşyalarını ulaşabilecekleri yerlere koymak gerekir. Çocuklarınız için mobilya alırken tüm evi düşünerek hareket edin. Bu arada unutmayın çocuklar ciddiye alınmak ister, odalarındaki eşyalar sadece onlara aittir ve kişiliklerini yansıtır.