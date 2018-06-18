Konstandinos Barbarousis'ın, hükümete karşı sunulan gensoru önergesi oturumunda Yunanistan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklaması için göreve çağırması ardından aleyhine tutuklama kararı alınmıştı.

Barbarusis, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yunan hükümeti ile Makedonya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu" iddia ederek "Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan medyası, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısında bulunduktan sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.

Hemen tutuklanması istenen Altın Şafak milletvekili, arabasına binip kaçmış, Atina-Patra karayolunda polis arabaları tarafından kovalanan Barbarousas "dur" çağrısına itaat etmeyip, büyük bir süratle barikatı aşıp kaybolmuştu. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos, olayın hemen ardından milletvekili Konstantinos Barbarousis'i partiden uzaklaştırdığını açıklamıştı.

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