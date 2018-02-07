Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca ile İlhan İşbilen'in de arasında olduğu 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, ölen bir sanık hakkındaki davanın düşürülmesini, firari sanıklar hakkındaki davanın ayrılmasını talep etti.

İDDİANAMEDEN

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin hükümeti devirmek, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak için kurulduğu ifade ediliyor ve sanıkların "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin yanı sıra çeşitli suçlardan 132 yıl birer aya kadar hapsi talep ediliyor.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ve yine örgüt yöneticilerinden olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesiyle davadaki sanık sayısı 75'e yükselmişti.

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