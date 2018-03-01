Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında "GSM şebekesi ile Türk Telekom alt yapısının kullanımında güçlük yaşanması durumunda alternatif muhabere vasıtası olarak kullanılmak üzere 190 el telsizinin FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması talimatı verdiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Bal ve avukatı Ayten İzmirli ile müşteki Başbakanlık avukatı Çilem Kapukıran Pekgöz katıldı.
Duruşma savcısı sanık hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Bal, hakkındaki delillerin tamamının toplanmadığını öne sürdü.
Avukat İzmirli de müvekkili hakkındaki delillerin toplanmasını istedi.
Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, beyanların ardından sanığa son sözlerini sordu. Sanığın, hakkındaki delillerin toplanmadığını tekrarlaması üzerine Karaca, "Biz yargılamayı bitireceğiz. Son sözünüz var mı onu soruyorum. CMK gereği sanığa son sözleri sorulur." dedi. Bunun üzerine Bal, mahkeme başkanına, "Bir diyeceğim yok." karşılığını verdi.
Müzakere arasından sonra heyetin oy birliğiyle aldığı hükmü açıklayan Muhammed Karaca, Faruk Bal'a "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiklerini bildirdi.
Tutukluluk halinin devamına hükmedilen Bal, jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü.
İDDİANAME
Faruk Bal'ın olay tarihinde, tuğgeneral rütbesiyle Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı yaptığına yer verilen iddianamede, şüphelinin, "darbe girişimi esnasında veya sonrasında GSM şebekesi ile Türk Telekom altyapısının kullanımında güçlük yaşanması durumunda alternatif muhabere vasıtası olarak kullanılmak üzere FETÖ/PDY mensubu personele 190 adet Jemus 4900 Atlas el telsizinin tertip ve dağıtımının yapılması konusunda talimat verdiği" kaydedilmişti.
Bal'ın olay tarihinde Ankara'da olduğuna dair HTS kayıtları bulunduğu bildirilen iddianamede, şüphelinin, telsizlerin dağıtımı ile ilgili haklarında ayrıca soruşturma yürütülen, suç tarihinde Jandarma Muhabere'de albay olan Şükrü Demirtürk ve yüzbaşı Kamil Çetin ile olay günü irtibatının bulunduğu, bu telsizlerin darbeye kalkışmaya iştirak eden birlik ve personele dağıtımı hususunda beraber hareket ettikleri aktarılmıştı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen Bal'ın, 4 Ekim 2014'ten itibaren ByLock kullandığı tespit edilmişti.
Bal, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.
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