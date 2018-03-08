Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan ve bugüne kadar sona eren 104 davada, 586'sı ömür boyu olmak üzere darbeci 797 sanık hapis cezasına mahkum edildi. Sonuçlanan 104 davadan 98'i yargılamaların hızlanmasıyla son 8 ayda tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma yapıldı.

HAKİM KARŞISINDA HESAP VERİYORLAR

Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

283 DAVADAN 104'Ü TAMAMLANDI

Darbe girişimi nedeniyle bugüne kadar açılan 283 davadan 104'ü tamamlandı. Tamamlanan davalarda, darbeci sanıklar hakkında çeşitli kararlar verildi.

797 DARBECİ SANIĞA AĞIR CEZA

Karara bağlanan davalarda 253 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 31 sanık ise 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme heyetleri, 4 sanık hakkında da 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında 22 general, 166 subay, 31 astsubay, 1 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis de bulundu.

Sanıklardan 333'ü için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 211 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen oranlarda cezalara çarptırdı. Müebbete mahkum olanlar arasında ise 6 general, 109 subay, 46 astsubay, 51 uzman çavuş, 50 askeri öğrenci, 5 polis de yer aldı. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve rütbeli askerin bulunduğu sanıklar hakkında beraate hükmetti.

DARBE DAVALARI HIZLANDI

Karara bağlanan davaların sona erme tarihlerine bakıldığında yargılamaların son 8 ayda hızlandığı görülüyor.

İLK KARAR 5 OCAK 2017'DE VERİLDİ

Darbe girişimine yönelik ilk karar 5 Ocak 2017 tarihinde verildi. Bu tarihten geçen yılın temmuz ayına kadar geçen sürede 6 dava sona erdi.

SON 8 AYDA 98 DAVA KARARA BAĞLANDI

Yargılamaların hızlanmasıyla son 8 ayda 98 dava tamamlanarak karara bağlandı.

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