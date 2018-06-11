Dardenia'da hedef içerideki büyümeyi tamamlayıp yurtdışına açılmak

Markanın gelecek hedefleri ile ilgili bilgi veren Daniyel, hızlı ve agresif bir büyüme planlarının olmadığını, onun yerine sağlıklı bir şekilde büyümek istediklerini anlattı.

Balık tüketiminin dünyada yıllık 13 kg iken Türkiye'de sadece 5.3 kg olduğunu anlatan Daniyel, Dardenia’nın yola çıkışında bu rakamların çok etkili olduğunu kaydetti.

Dardenia'yı Dardanel'in 30 yıllık tecrübesi ile 7 yıl önce kurduklarını ve aradan geçen dönemde restoranlarda toplam 2 milyona yakın kişiyi ağırladıklarını ifade eden Daniyel, "Dardanel Şirketler Grubu olarak hedefimiz; Türk halkına balığı ve deniz ürünlerini sevdirmek. Geleneksel balık ekmek lezzetini modern ve yenilikçi bir yorumla sunarak bundan sonra da büyümeye devam edeceğiz" dedi.

CİROSU 20 MİLYONA ÇIKTI

Stratejilerinin en doğru lokasyonlarda yatırım yapıp istikrarlı büyüme olduğunu ifade eden Daniyel, "Bunun için öncelikli hedefimiz organik büyümek. Şu an için franchising vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü Dardenia çok genç bir marka. Biraz daha kendimiz büyüttükten sonra franchise vermeyi düşünebiliriz. Hızlı ve kontrolsüz büyüme yerine sağlıklı bir şekilde büyümeyi tercih ediyoruz." diye konuştu.

Toplamda 150 çalışanı olan şirketin cirosu 2017 yılı itibariyle yüzde 35 artışla 20 milyon TL oldu.

İstanbul dışındaki ilk restoranlarını Çanakkale'de açtıklarını ve performansından çok memnun olduklarını ifade eden Daniyel, Anadolu'daki arayışlarının devam ettiği söyledi.

İstanbul'da da 3 yeni şube açmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Daniyel, esas hedefin Dardenia’yı uluslararası alanda, küresel lezzet markası konumuna yükseltmek olduğunu belirtti. Daniyel, "Tabii öncelikle Türkiye genelindeki büyümemizi tamamlamamız gerekiyor. Etap etap bunları gerçekleştirdikten sonra uzun vadede çevre ülkelere açılmak istiyoruz. Özetle; Dardenia adıyla kurduğumuz balık-ekmek restoranlarını önce Türkiye’de, daha sonra da dünyada yaygınlaştıracağız." dedi.

FRANCHISE TALEPLERİ İSTANBUL DIŞINDAN

Ağırlıklı olarak İstanbul dışından franchise talepleri aldıklarını söyleyen Daniyel, “Orada doğru lokasyonların bulunması ve diğer tüm kriterlerin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Şubenin açılacağı noktada kim neleri seviyor? Tüketici tercihleri, yeme-içme alışkanlıkları nasıl? Ne kadar harcama yapılıyor? vb kriterleri değerlendirmemiz gerekiyor. İlerleyen dönemde kendi içimizde ve franchisinglerle büyüme planlarımız var ama şu anda rakamsal bir hedef vermemiz doğru olmayacaktır. Avrupa ve yurt dışından da franchising talepleri alıyoruz. Amerika’dan bile talep geliyor. Bu talepleri değerlendireceğiz." dedi.

“DAMAK TADI BALIĞA EVRİLİYOR”

Daha çok et seven Türk halkının damak tadının özellikle spor yapan kesimin artması ile yavaş yavaş balığa evrildiğine dikkat çeken Daniyel, “Özellikle gençler ve çok önemli bir protein kaynağı olması nedeniyle spor yapanlar balık tüketmeye özen gösteriyorlar. Türk halkı olarak balığı kılçıksız ve kokusuz seviyoruz. Balık ürün grubunda en çok levrek tercih ediliyor" dedi.