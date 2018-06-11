Dardenia'da hedef içerideki büyümeyi tamamlayıp yurtdışına açılmak

Markanın gelecek hedefleri ile ilgili bilgi veren Daniyel, hızlı ve agresif bir büyüme planlarının olmadığını, onun yerine sağlıklı bir şekilde büyümek istediklerini anlattı.
Balık tüketiminin dünyada yıllık 13 kg iken Türkiye'de sadece 5.3 kg olduğunu anlatan Daniyel, Dardenia’nın yola çıkışında bu rakamların çok etkili olduğunu kaydetti.
Dardenia'yı Dardanel'in 30 yıllık tecrübesi ile 7 yıl önce kurduklarını ve aradan geçen dönemde restoranlarda toplam 2 milyona yakın kişiyi ağırladıklarını ifade eden Daniyel, "Dardanel Şirketler Grubu olarak hedefimiz; Türk halkına balığı ve deniz ürünlerini sevdirmek. Geleneksel balık ekmek lezzetini modern ve yenilikçi bir yorumla sunarak bundan sonra da büyümeye devam edeceğiz" dedi.
CİROSU 20 MİLYONA ÇIKTI
Stratejilerinin en doğru lokasyonlarda yatırım yapıp istikrarlı büyüme olduğunu ifade eden Daniyel, "Bunun için öncelikli hedefimiz organik büyümek. Şu an için franchising vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü Dardenia çok genç bir marka. Biraz daha kendimiz büyüttükten sonra franchise vermeyi düşünebiliriz. Hızlı ve kontrolsüz büyüme yerine sağlıklı bir şekilde büyümeyi tercih ediyoruz." diye konuştu.
Toplamda 150 çalışanı olan şirketin cirosu 2017 yılı itibariyle yüzde 35 artışla 20 milyon TL oldu.
İstanbul dışındaki ilk restoranlarını Çanakkale'de açtıklarını ve performansından çok memnun olduklarını ifade eden Daniyel, Anadolu'daki arayışlarının devam ettiği söyledi.
İstanbul'da da 3 yeni şube açmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Daniyel, esas hedefin Dardenia’yı uluslararası alanda, küresel lezzet markası konumuna yükseltmek olduğunu belirtti. Daniyel, "Tabii öncelikle Türkiye genelindeki büyümemizi tamamlamamız gerekiyor. Etap etap bunları gerçekleştirdikten sonra uzun vadede çevre ülkelere açılmak istiyoruz. Özetle; Dardenia adıyla kurduğumuz balık-ekmek restoranlarını önce Türkiye’de, daha sonra da dünyada yaygınlaştıracağız." dedi.
FRANCHISE TALEPLERİ İSTANBUL DIŞINDAN
Ağırlıklı olarak İstanbul dışından franchise talepleri aldıklarını söyleyen Daniyel, “Orada doğru lokasyonların bulunması ve diğer tüm kriterlerin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Şubenin açılacağı noktada kim neleri seviyor? Tüketici tercihleri, yeme-içme alışkanlıkları nasıl? Ne kadar harcama yapılıyor? vb kriterleri değerlendirmemiz gerekiyor. İlerleyen dönemde kendi içimizde ve franchisinglerle büyüme planlarımız var ama şu anda rakamsal bir hedef vermemiz doğru olmayacaktır. Avrupa ve yurt dışından da franchising talepleri alıyoruz. Amerika’dan bile talep geliyor. Bu talepleri değerlendireceğiz." dedi.
“DAMAK TADI BALIĞA EVRİLİYOR”
Daha çok et seven Türk halkının damak tadının özellikle spor yapan kesimin artması ile yavaş yavaş balığa evrildiğine dikkat çeken Daniyel, “Özellikle gençler ve çok önemli bir protein kaynağı olması nedeniyle spor yapanlar balık tüketmeye özen gösteriyorlar. Türk halkı olarak balığı kılçıksız ve kokusuz seviyoruz. Balık ürün grubunda en çok levrek tercih ediliyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.