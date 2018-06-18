Show TV’nin yeni dizisi "Darısı Başımıza" yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi çok yakında izleyicilerle buluşacak.

Dizinin tanıtım filminin yayınlanmasının ardından dizinin oyuncuları merak konusu oldu. "Darısı Başımıza" dizisinin oyuncu kadrosunu sizler için derledik. İşte "Darısı Başımıza" oyunucları...

DARISI BAŞIMIZA OYUNCULARI

"Darısı Başımıza"nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

DARISI BAŞIMIZA YAKINDA SHOW TV’DE BAŞLIYOR!

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan Darısı Başımıza’nın ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Samimi hikayesinin ilk sinyallerini veren dizinin eğlenceli tanıtımı beğeni topladı. Kızların gelin çiçeğini kapmak için birbiriyle yarıştığı anlarda Öykü (Elif Doğan) değişen kararıyla herkesi şaşırtıyor. Ozan’ın (Ozan Dolunay) gelişiyle tüm dengelerin değiştiği tanıtımda Öykü’nün heyecanı gözlerinden okunuyor. Elleri birleşen Ozan ve Öykü’nün düğünden kaçmasıyla Öykü’nün annesi Zerrin (Devrim Yakut) bayılırken, terk edilen damat Cem’in (Özgün Karaman) neler yapacağı merakla bekleniyor.

"Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!" mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.