Samimi hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla merak edilen Darısı Başımıza dizisi, yaz döneminin iddialı dizileri arasındaki yerini aldı. “Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza'nın oyuncularının kim oldukları da merak edilmeye başlandı. İşte Darısı Başımıza oyuncuları...

DARISI BAŞIMIZA OYUNCULARI

OZAN (OZAN DOLUNAY)

Katı, işkolik, hırslı bir iş adamı. Mesafeli, soğuk ama bir yandan da gizemli ve çekici biri... Yüksek duvarları var ve onları aşıp, gerçek Ozan’a ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak Ozan’ın hayatı İzmir’de tanıştığı gizemli bir kızla kökünden değişiyor. Külkedisinin peşine takılan Ozan’ı hiç ummadığı bir sürpriz bekliyor.

Ozan Dolunay Kimdir, Kaç Yaşında?

1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ozan Dolunay, Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.



Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.



İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.



Ozan Dolunay'ın Oynadığı Diziler

2015 Tatlı Küçük Yalancılar (Barış)

2016 Oyunbozan (Rüzgar)

2016 Yüksek Sosyete (Mert)

2017 Lise Devriyesi (Yiğit)



ÖYKÜ (ELİF DOĞAN)

Zerrin’in ortanca kızı. Güzel, soğukkanlı, kontrollü, düzenli, başarılı, planlı bir kız. Ailenin medarı iftiharı. Atacağı adımları önceden hesaplıyor ve hayatta sürprizleri inanmıyor. Pek yakında Arslansoy Yapım şirketinin veliahdı Cem Arslansoy ile evlenmek üzere. Öykü, evlilik planları yaparken hayatın onun için hazırladığı sürprizlerden haberi yok.

Elif Doğan Kimdir, Kaç Yaşında?

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu.



Uzun yıllar şan eğitimini sürdüren ve Müzikal oyunlarda görev alan Doğan, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.

2017-2018 yıllarında Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Doğan, şimdilerde Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermektedir.



Elif Doğan'ın Oynadığı Diziler

Darısı Başımıza / Öykü / 2018

Çukur / Hale / 2017-2018

Hayat Bazen Tatlıdır / 2016 - 2017

Aşk Laftan Anlamaz / 2016

ZERRİN (DEVRİM YAKUT)

Rüya, Eylül ve Serkan’ın annesi, mahallede kuaför sahibi. Çocuklarını neredeyse tek başına büyütmüş, cevval, güçlü, eğlenceli, şen şakrak bir kadın. Hayatta ki en büyük isteği, kızlarının mutlu yuvalarını görmek. Bunun için baş vuramayacağı hiç bir yöntem yok.

Devrim Yakut Kimdir, Kaç Yaşında?

27 Mayıs 1968’de Ankara’da doğan Devrim Yakut Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezunudur. Okulda önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi alan Yakut, 1994 – 2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. Kuruculuğunu da yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi’nde çalıştı. 2005 yılından itibaren yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcı oldu. Ardından ise Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne getirildi, bir yıl kadar görevini sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi verdi. 2012 tarihinde ise tiyatrocu Alper Kut ile evlendi.

Devrim Yakut'un Oynadığı Diziler

2017-2018 Hayat Sırları – Gül Oğuz, Murat Can Oğuz

2016 Cesur ve Güzel – Ali Bilgin

2014 Analı Oğullu – Sibel Kocataş

2014 Hom Ofis – Emre Kavuk

2013 Vicdan – Feride Kaytan

2013 Ben Onu Çok Sevdim – Mehmet Bahadır Er

2012 Annem Uyurken – Başak Soysal

2011 Keşanlı Ali Destanı – Çağan Irmak

2006 Hisarbuselik – Samet Polat

Devrim Yakut'un Oynadığı Filmler

2017 Aile Arasında – Ozan Açıktan

2017 Salur Kazan: Zoraki Kahraman – Burak Aksak

2016 Dar Elbise – Hiner Saleem

2016 Ekşi Elmalar – Yılmaz Erdoğan

2015 Düğün Dernek 2 – Selçuk Aydemir

2014 Yağmur:Kıyamet Çiçeği – Onur Aydın

2014 Sadece Sen – Hakan Yonat

2014 Çalsın Sazlar – Nesli Çölgeçen

2014 Bana Masal Anlatma – Burak Aksak

2014 8 Saniye – Ömer Faruk Sorak

2013 Kelebeğin Rüyası – Yılmaz Erdoğan

2013 Düğün Dernek – Selçuk Aydemir

2011 Lüks Otel – Kenan Korkmaz



Devrim Yakut'un Aldığı Ödüller

2008 Ankara Sanat Kurumu – Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü (Tek Kişilik Şehir)

2007 VIII. Lions Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tek Kişilik Şehir)

2007 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri – Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın

Oyuncu Ödülü (Kocasını Pişiren Kadın)

2007 Ankara Sanat Kurumu – Övgüye Değer Kadın Oyuncu Ödülü (5. Frank)

RÜYA (AÇELYA TOPALOĞLU)

Zerrin’in büyük kızı. Öykü ve Serkan’ın ablası. Sıcak, tatlı, hevesli, komik, hayalperest, çocuk ruhlu bir anaokulu öğretmeni. Her zaman pozitif. İçi dışı bir, açık bir kitap… Otuzuna merdiven dayamış olmasına rağmen hala bekar. Küçük kız kardeşi ondan önce evlenme kararı alınca, tüm gözler ona dönüyor. Rüya’nın da yardımına aşk doktoru koşuyor.

Açelya Topaloğlu Kimdir, Kaç yaşında?

Açelya Topaloğlu; 19 Kasım 1986 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluktan gençlik dönemine kadar dansla hep iç içe olan oyuncu, annesinin de yönlendirmeleriyle oyunculuğa yöneldi.



2009 senesinde Müjdat Gezen Konservatuarı kazandı ve 2013 yılında mezun oldu. 2008 senesinde henüz konservatuara başlamadan ilk dizisi “Aşk Yakar”da oynadı. Konservatuar ile birlikte dizi setlerine kısa bir süre ara veren Topaloğlu, sırasıyla 2009 senesinde “Arka Sokaklar” da 2012 senesinde “Eve Düşen Yıldırım”da rol aldı. Bu dönemde ayrıca Yapı Kredi Play, Garanti Bankası, Arçelik, Koroplast gibi ünlü birçok markanın reklamlarında oynadı. 2015 yılında ilk başrolünü “Kaçak Gelinler” dizisinde “Almila” karakteriyle gerçekleştirdi. Hemen arkasından “İnadına Aşk” dizisinde başrolde Karadenizli bir kız olan “Defne” karakteriyle çok ses getirdi ve çok sayıda hayran kitlesi oluşturdu.

“Sersefil Müzikali”, “Temel İçgüdü” ve Tersine Dünya” tiyatro oyunlarıyla tiyatro severler ile buluşan Açelya Topaloğlu, son oyunu “Kadınlar Filler ve Saireler” de Vahide Gördüm ve Yasemin Conka ile aynı sahneyi paylaştı ve birçok turneye katıldı.

2016 yılında yarışma programı Görevimiz Komedi adlı programda Rasim Öztekin, Burak Satıbol, Bülent Emrah Parlak, Asuman Dabak, ve Zeynep Kankonde ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Meryem dizisinde bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden farklı bir karakter olan Derin’i hayranlarıyla buluşturdu ve çok beğenildi.



“Arkadaşlar Arasında”, “Damat Takımı” ve “Arapsaçı” sinema filmlerinde yer alan Açelya Topaloğlu; yeni dizisi “Darısı Başımıza” dizisinde Rüya karakteri ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

CEM (ÖZGÜN KARAMAN)

Öykü’nün nişanlısı. Cem Arslansoy her şeye sahip bir adam; yakışıklı bir yüz, varlıklı bir aile ve şimdi de mükemmel bir eş! Cazibeli, çapkın bir adam. Arslansoy şirketinin veliahdı, Canan Arslansoy’un da her şeyden çok sevdiği biricik oğlu. Cem hayatta ne istediyse elde etmiş biri; Bugüne kadar…

Özgün Karaman Kimdir, Kaç yaşında?

Özgün Karaman, 15 Ocak 1988 yılında Adapazarı’nda doğdu. Basketbol ve tenis oynamayı seven Özgün, 1.81 boyunda, kahverengi gözlü ve Oğlak burcudur. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini bitiren Karaman, su anda MBA master ina devam etmektedir. Lisans öğrenimi gördüğü zamanda oyunculuğa ilgi duymaya başladı ve eğitim almaya karar verdi. 2010 yılında ise ilk dizisi Çakıl Taşları ile adını duyurmuştur.

CANAN (NERGİS KUMBASAR)

Cem’in annesi. Arslansoy Yapım Şirketinin de yönetim kurulu başkanı… Hırslı, tuttuğunu koparan, politik, tehlikeli bir kadın. Tam bir yırtıcı. Ailesi ve şirketi için yaşıyor. Şimdi her ikisi de geçmişinde bıraktığı eski dostu, yeni düşmanı Zerrin yüzünden tehlikede...

Nergis Kumbasar Kimdir, Kaç Yaşında?

1963 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji mezunu. Üniversite yıllarında mankenliğe başlamış ardından gelen reklam, sinema ve dizi tekliflerini değerlendirmiştir. 1985 yılından bu yana pek çok sağlık, kadın, yaşam programları sunmuş ve Acemi Cadı, Çapkın, Papatyam, Kiralık Aşk gibi dizilerde önemli roller oynamıştır. Sardunya Sokağı ve Evimin Erkeği dizilerinin senaryo yazarıdır. Oyunculuk ve sunuculuğunun yanında sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemli destekleri vardır.

MERTER (İBRAHİM KENDİRCİ)

Otuzlu yaşlarında, kadın erkek ilişkileri hakkında ahkam kesen, kitaplar yazan, radyo-televizyon programları yapan nam-ı diğer aşk gurusu. Cem’in kuzeni, Canan’ın yeğeni haliyle Arslansoy ailesinin bir parçası. Kız kardeşi Meryem’i de alıp annesinden ona yadigâr kalan eve, yani Zerrinlerin mahallesine tanışınca Merter’in yolu Rüya ile kesişiyor ve olanlar oluyor!

İbrahim Kendirci Kimdir, Kaç Yaşında?

1986 doğumlu İbrahim Kendirci, lise eğtimini Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

İlk büyük oyunculuk tecrübesini 2007 yılında “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisindeki “Deniz Akça” rolüyle deneyimleyen Kendirci, ardından İki Yaka Bir İsmail, Yol Ayrımı, Sevdaluk, Rengarenk/Kaçın Kurası ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol aldı.

Pars Kiraz Operasyonu sinema filmi ile başlayan beyaz perde macerası, Arkadaşlar Arasında, Bizim Hikaye ve Kervan 1915 sinema filmleri ile devam etti. Harikalar Avlusu , Vişne Bahçesi, Ayrılık, Ölüm Yakalar tiyatro oyunlarında rol aldı.

İbrahim Kendici Show Tv ‘de yayınlanacak “Darısı Başınıza” dizisinde “Merter” karakterini canlandırıyor.



İbrahim Kendirci'nin Oynadığı Diziler

(2007 – 2011 ) Kavak Yelleri / Deniz

(2012 ) İki Yaka Bir İsmail / Üstün

(2012) Yol Ayrımı / Selim

(2013) Sevdaluk / Orhan

(2016) Rengarenk / Kaçın Kurası / Yiğit

(2017) Payitaht Abdülhamid / Yusuf

İbrahim Kendirci'nin Oynadığı Filmler

(2007) Pars Kiraz Operasyonu / Volkan

(2012) Arkadaşlar Arasında / Cenk

(2015) Bizim Hikaye / Necip

(2017)Kervan 1915 / Ahmet

FERRİN (SEVİNÇ ERBULAK)

Zerrin’le sürekli yarış halinde olan kız kardeşi. Hayatı boyunca hiç çalışmamış. Seneler önce kendinden yaşça büyük, zengin bir adamla evlenip mahalleden taşınmış. Zerrin, Ferrin’in evliliğini hiç onaylamamış, o zamandan beridir araları bozuk. Kocası ölmüş, bir tane kızı var; Nur. Kocası ölüp bütün servet ona kalınca, kızıyla birlikte sahalara geri dönmüş. Şimdi en büyük hedefi kızı Nur’un da kendisi gibi iyi bir evlilik yapması.

Sevinç Erbulak Kimdir, Kaç Yaşında?

1975 İstanbul doğumludur. Altan Erbulak ve Füsun Erbulak’ ın kızıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bale bölümünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Halen kendi mezun olduğu okulda eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. Afife Jale, Cahide Sonku, Avni Dilligil, Sadri Alışık Ödülleri gibi birçok ödülün sahibi olup televizyon, sinema ve tiyatroda yoğun olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sevinç Erbulak Oynadığı Diziler

Darısı Başımız 2018

No 309 2017

Ulan İstanbul 2015

Bebek İşi 2013

Sonbahar 2008-2009

Çat Kapı 2005-2007

Avrupa Yakası 2004

Kuzenlerim 2002-2004

Babam ve Biz 2001

Baba Evi 1997-2000

Süper Baba 1993-1998

Sevinç Erbulak'ın Oynadığı Filmler

Lütfi 2016

Karışık Kaset 2014

Prensesin Uykusu 2010

Ezber 2009

Beş Vakit 2006

Fidan Hanıma Ne Oldu 2001

Ağaçlar Ayakta Ölür 2000