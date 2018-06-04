Show TV’nin yeni dizisi “Darısı Başımıza”dan ikinci tanıtım geldi. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

DARISI BAŞIMIZA FRAGMANI

“HAYATTA HEPİMİZ MASALLARA İNANMAYI İSTERİZ!”

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve ilk tanıtımıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza’dan ikinci tanıtım geldi. Zerrin’in (Devrim Yakut) “Kendi güzel, aklı güzel, ruhu güzel kızım dünya evine gidiyor, hadi darısı başınıza!” sözleriyle Öykü’nün (Elif Doğan) evlilik haberini duyurduğu tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Cem (Özgün Karaman), Öykü’yü aldatmadığını iddia etse de Öykü yaşadığı hayal kırıklığını gözyaşları içinde Ozan’a (Ozan Dolunay) anlatıyor. Ozan ve Öykü’nün yakınlaşması romantik anlar beğeni toplarken, Ozan’ın Öykü’ye yaptığı “Kal benimle!” teklifi şaşırtıyor. Elleri birleşen ikilinin hikayesi ise merakla bekleniyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

Darısı Başımıza yakında Show TV’de başlıyor!