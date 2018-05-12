Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue maçı öncesi rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Darmstadt 98, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Erzgebirge Aue takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 40 puanlı Darmstadt 98 14. sırada bulunuyor, Erzgebirge Aue 40 puana sahip ve 15. sırada. Darmstadt 98, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Erzgebirge Aue son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Darmstadt 98 kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Erzgebirge Aue kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Darmstadt 98 son hafta oynanan Heidenheim 1846 maçında 1-1 berabere kaldı.

Erzgebirge Aue ise FSV Frankfurt maçında 1-1 berabere kaldı.

Darmstadt 98, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Darmstadt 98, kendi sahasında 26 gol attı, 24 gol yedi.

Erzgebirge Aue ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Erzgebirge Aue, 17 gol atarken 28 gol yedi.