Darmstadt 98 - Union Berlin düellosu

Darmstadt 98 ve Union Berlin, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Darmstadt 98 34 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Union Berlin 41 puanda ve 9. sırada. Darmstadt 98, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union Berlin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 242 kodlu maçı oynayanlar; Darmstadt 98 galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Union Berlin galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Darmstadt 98 önceki hafta St. Pauli mücadelesinde 1-0 kazandı.

Union Berlin ise Eintracht Braunschweig karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Darmstadt 98, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Darmstadt 98, kendi sahasında 23 gol attı, 23 gol yedi.

Union Berlin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Berlin, 22 gol atarken 24 gol yedi.