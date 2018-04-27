Darmstadt 98 - Union Berlin düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Darmstadt 98 ile Union Berlin, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. 34 puanlı Darmstadt 98 17. sırada bulunuyor, Union Berlin 41 puana sahip ve 9. sırada. Darmstadt 98, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union Berlin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 242. İddaa'da Darmstadt 98 kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Union Berlin kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Darmstadt 98 önceki hafta St. Pauli mücadelesinde 1-0 kazandı.

Union Berlin, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Darmstadt 98, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Darmstadt 98, kendi sahasında 23 gol attı, 23 gol yedi.

Union Berlin, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Berlin 22 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.