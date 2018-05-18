ABD’nin Ohio Eyaleti’nde yaşayan Darrius Simmons, 4 parmak kullanarak çaldığı piyano performansıyla hem müziğin engel tanımadığını hem de azimle her şeyin başarılabileceğini gösteriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; performansıyla sıra dışı bir beğeni kazanan 17 yaşındaki Simmons, “İnsanlara, yapamayacağımı düşündükleri şeyleri yapabileceğimi göstermeyi seviyorum. Bence piyano bunu göstermek için harika bir yoldu” dedi. Darrius’un doğuştan sağ elinde 3, sol elinde ise tek parmağı var.

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