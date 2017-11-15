DARÜŞŞAFAKA: 100 - LEVALLOIS METROPOLITANS: 67

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Emilio Perez Pizarro (İspanya), İngus Baumanis (Litvanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 20, Bell 3, Eric 8, Okben Ulubay 12, Johnson 17, Cummings 10, Roos 3, Kidd 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Furkan Aldemir 5, Emir Can Koşut 4, Kartal Özmızrak 7

LEVALLOIS METROPOLITANS: Campell 9, Prepelic 8, Roos, Odom 16, Diaw 20, Francisco 7, Fevrier 2, Lesca 5, Loubaki

1. PERİYOT: 24-15

DEVRE: 51-36

3. PERİYOT: 76-53

5 FAUL: 38.36 Francisco (Levallois Metropolitans)

Bu sonucun ardından Darüşşafaka galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, Levallois Metropolitans, 5. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Wilbekin'in etkili oyunuyla 6. dakikayı 15-9 önde geçti. Kalan bölümde Furkan Aldemir, Kidd ve Doğuş Özdemiroğlu ile skor üretmeye devam eden ve rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-15 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Johnson ve Cummings ile pota altından, Wilbekin ile de üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak başlayan Darüşşafaka, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-18. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde Johnson, Wilbekin ve Eric ile skor üretmeye devam yeşil-siyahlılar, devre arasına 51-36 önde gitti.

İkinci yarıya Eric ve Okben Ulubay'ın basketleriyle giren Darüşşafaka, 22. dakikada farkı 20 sayıya (56-36) çıkardı. Kalan bölümde etkili oyununu devam ettiren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka, final periyoduna 76-53 üstün girdi.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Darüşşafaka salondan 100-67 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşmayı Türk basketbolunun efsane isimlerinden 85 yaşındaki Yalçın Granit de ön sıralardan takip etti. Mücadele öncesi Darüşşafaka'dan Furkan Aldemir ile Levallois Metropolitans oyuncusu Boris Diaw, Granit'e forma verdi.

Karşılaşma sonrasında ise Darüşşafakalı basketbolcular Yalçın Granit ile fotoğraf çektirdi.

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