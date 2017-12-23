DARÜŞŞAFAKA: 88 - TRABZONSPOR: 73
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge Şentürk
DARÜŞŞAFAKA: Cummings 17, Muhammed Mustafa Baygül 2, Bell 15, Kidd, Eric 8, Furkan Aldemir 16, Sant-Roos 6, Johnson 10, Kartal Özmızrak 12, Okben Ulubay 2
TRABZONSPOR: Vasiliauskas 8, Eldridge 11, Harris 10, Green 12, Obekpa 8, Heslip 22, Burak Eşlik, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun 2
1. PERİYOT: 27-29
DEVRE: 53-49
3. PERİYOT: 68-64
5 FAUL: 39.29 Vasiliauskas ( Trabzonspor)
Bu sonuçla Darüşşafaka 7. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 9. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Cummings'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle Darüşşafaka 3. dakikayı 9-7 üstün geçti. Green ve Heslip ile dış atışlardan sayılar üreten Trabzonspor, 7. dakikada öne geçti: 15-17. Heslip ve Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla konuk ekip, ilk çeyreği 29-27 üstün tamamladı.
İki ekibin de savunmayı sertleştirdiği ikinci çeyrekte, Okben Ulubay ve Eric'in boyalı alandan bulduğu isabetlerle Darüşşafaka, 14. dakikada 4 sayı (35-31) farkla öne geçti. Heslip, Obekpa ve Vasiliauskas'la sayılar kaydeden konuk ekibe, Eric, Sant-Roos ve Bell ile karşılık veren Darüşşafaka, soyunma odasına 53-49 önde gitti.
İkinci yarıda Obekpa ve Harris hücum ikilisiyle pota altında sayılar bulan Trabzonspor, 22. dakikada eşitliği yakaladı: 55-55. 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, Cummings'in etkili oyunuyla 25. dakika farkı 8 sayıya çıkardı: 65-57. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken Darüşşafaka, final periyoduna 68-64 üstün girdi.
Son çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan ev sahibi ekip, Kartal Özmızrak'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Sant-Rose ve Furkan Aldemir ile pota altından üst üste sayılar üreten yeşil-siyahlılar, 37. dakikayı 15 sayı (84-69) farkla üstün tamamladı. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka, parkeden 88-73 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor formasıyla 22 sayı kaydeden Heslip olurken, Darüşşafaka'da Cummings 17, Furkan Aldemir 16, Bell de 15 sayıyla oynadı.
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