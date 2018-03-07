DARÜŞŞAFAKA: 57 - BUDUCNOST VOLI: 54

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 16, Muhammed Baygül 3, Bell 10, Johnson 17, Eric 4, Sant-Roos 3, Okben Ulubay, Cummings 2, Furkan Aldemir, Kidd 2

BUDUCNOST VOLI: Gordic 10, Gibson 2, Suad Sehovic 2, Doellman 3, Zoran Nikolic 3, Ivanovic 12, Danilo Nikolic 12, Sead Sehovic 4, Popovic 4, Landry, Ilic 2

1. PERİYOT: 16-13

DEVRE: 27-26

3. PERİYOT: 46-35

Mücadeleye iki takım da top kayıplarıyla başlarken, yeşil-siyahlılar 4. dakikayı 5-2 önde geçti. Bell ile hücumda tempoyu artıran Darüşşafaka, Buducnost VOLI karşısında ilk periyodu 16-13 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Danilo Nikolic ve Ivanovic'in üç sayılık basketleriyle giren konuk ekip, 9-0'lık seriyle 13. dakikada skoru 22-16'ya getirdi. Wilbekin ile Johnson'ın sayılarıyla hücumda ve savunmada ritmini yakalayan Darüşşafaka, 15. dakikada 23-22 öne geçti. Buducnost VOLI, 1 dakika 27 saniye kala Gordic'in basketleriyle yeniden öne geçse de (26-23), Wilbekin'le üst üste sayılar bulan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 27-26 önde gitti.

Üçüncü periyoda Johnson ve Wilbekin'in üçlükleriyle başlayan Darüşşafaka, 25. dakikayı 37-29 üstünlükle geçti. Johnson ve Bell ile art arda sayılar bulan yeşil-siyahlılar, Buducnost VOLI karşısında farkı 29. dakikada 13 sayıya (46-33) çıkarırken, son çeyreğe de 46-35 önde girdi.

Buducnost VOLI, son periyodun ilk 6 dakikasında sayı üretemeyen yeşil-siyahlılar karşısında 11-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada beraberliği sağladı: 46-46. Dördüncü periyottaki ilk sayılarını serbest atışlardan Sant-Roos'la bulan Darüşşafaka, son 3 dakikaya 49-46 önde girdi. Çekişmeli geçen son bölümde Muhammed Baygül'ün 3 sayılık basketine Gordic ve Danilo Nikolic'le yanıt veren konuk ekip, 1 dakika 10 saniye kala yeniden beraberliği yakaladı: 52-52. Wilbekin'in 35 saniye kala bulduğu dışa atış ve Sant-Roos'un serbest atışlarıyla bir kez daha öne geçen Darüşşafaka, karşılaşmayı 57-54 kazandı.

Öte yandan, Volkswagen Arena'da maç öncesinde oluşan teknik sorunlardan dolayı mücadele yaklaşık 10 dakika geç başladı.

Bu arada, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da ailesiyle beraber karşılaşmayı tribünden takip etti.