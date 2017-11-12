Darüşşafaka Fenerbahçe Doğuş maçında gerginlik! Jan Vesely diskalifiye edildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geliyor. İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçeli Jan Vesely ile Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında tartışma yaşandı.

Gergin anlar nedeniyle hakemler oyunu bir süre durdurdu. Pozisyonu inceleyen hakemler, Fenerbahçeli Vesely'yi oyundan diskalifiye etti.

Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam etti ve ev sahibi Darüşşafaka ilk yarıyı 45-33'lük skorla önde tamamladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 12, 2017

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Fenerbahçe Doğuş