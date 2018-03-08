Farklı branşlarda mücadele eden Darüşşafaka Spor Takımları, sporun skordan ibaret olmadığını biliyor ve centilmenliği hiçbir zaman elden bırakmıyor. Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan dolayı on kişi çıkmak zorunda kalan rakibiyle eşit şartlarda mücadele etmek için, onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıkarak örnek bir davranış sergiledi.

Vermiş olduğu kararla Darüşşafaka'yı gururlandıran Kız Futbol Takımı Antrenörü Erdem Yağız, içimizi ısıtan bu güzel olayı şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul'da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Müsabakalar Konya'da yapılıyordu. Müsabakaya gittiğimizde Konya’'aki Okul Sporları Gözlemcisi, rakibimiz Ankara Sincan İMKB Lisesi'nin evraklarının eksik olduğunu ve maça çıkamayacaklarını bildirdi.

Biz o sırada sahada ısınıyorduk. Daha sonra on sporcunun belgelerinin hazır olduğu fakat birinin belgelerinin hazır olmadığı bilgisini aldık. Maçın hemen başında, henüz 2. dakika oynanırken yardımcım Sevtun Hoca ile istişarede bulunup maçın eşit şartlarda oynanması gerektiği düşüncesine vardık. Hakemler de kararımızı kabul etti ve mücadele ona on oynandı."

Bu kararlarına, karşı takımdan olumlu bir tepki aldıklarını söyleyen Erdem Yağız, "Maç bittiğinde İMKB Lisesi sporcuları da yanımıza gelerek hepimizi tek tek tebrik ettiler. Biz öğrencilerimize sporun skordan ibaret olmadığını; aslolanın centilmenlik, eşit ve adil mücadele olduğunu, kazananı alkışlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğretiyoruz. Bu konuda öncülük ettiğimiz ve Darüşşafaka'nın adını böyle güzel bir şekilde duyurduğumuz için mutluyuz. Ben de Sevtun Hocama teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’nın Yardımcı Antrenörü Sevtun Doğar Daldaban, takımlarının fair play ilkesine uygun bu davranışının yankı uyandırdığını ve Darüşşafaka’da diğer öğretmenler tarafından da öğrencilere anlatıldığını söyleyerek centilmenliğin kelebek etkisi yaratması temennisinde bulundu.

Darüşşafaka Kız Futbol Takımı'nın Kaptanı Dilan Hacıarap ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Biz mücadelemizin rakip arkadaşlarımıza karşı değil topa karşı olduğunun farkındayız. Bu yüzden eşit savaşmak gerektiğini de biliyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hareket fair play çerçevesinde değerlendirildi. Hepimiz çok mutluyuz bu durumdan dolayı."

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