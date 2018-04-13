ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibini konuk edecek Darüşşafaka, Türkiye'ye basketbolda 8. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışıyor.

DARÜŞŞAFAKA: 30 - LOKOMOTIV KUBAN: 27

(İkinci periyot oynanıyor...)

İLK PERİYOT SONUCU | DARÜŞŞAFAKA: 21 - LOKOMOTIV KUBAN: 17

Maça iki takım da temkinli başladı. İlk periyodun bitimine 4. dakika kala Darüşşafaka, Michael Eric'le Lokomotiv'in 3'lüğe cevap vererek öne geçti. Muhammed Baygül önce savunmada Dimitri Kulagin'i durdurdu sonra da 3'lüğü gönderdi. İlk periyotta son 2 dakikaya girilirken Lokomotiv Kuban, ilk hücum ribaundunu Kulagin'le aldı ve skoru 17-15'e getirdi. Scottie Wilbekin, son saniyelerde zor pozisyonda turnikeyi uzaktan bıraktı ve ilk periyodun sonucunu 21-17 olarak belirledi.

SAAT: 20:15

YAYIN: Tivibu Spor

SALON: Volkswagen Arena

Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 mağlup ederek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, karşılaşmayı da kazanması halinde kupayı müzesine götürecek. Mücadeleden Rusya temsilcisinin galibiyetle ayrılması halinde kupayı kazanacak ekip 16 Nisan Pazartesi günü Krasnodar'da yapılacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım olmayı amaçlıyor. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek.

TÜRKİYE'NİN 8. AVRUPA KUPASI OLACAK!



Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Doğuş birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Rusya'daki ilk maçta rakibini uzatma sonucunda 81-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Darüşşafaka, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 8. kupasını getirecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden Darüşşafaka, rakibi karşısında istediği sonucu elde etmesi halinde 2015-2016 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın ardından bu kupayı Türkiye'ye getirecek ikinci takım olacak.

İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Türk basketbolu erkeklerde ikinci Avrupa kupasını Beşiktaş ile elde etti. Siyah-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

KUPALARIN 3'Ü GALATASARAY

Türkiye'nin daha önce basketbolda kazandığı Avrupa kupalarının 3'ünde Galatasaray'ın imzası bulunuyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nı havaya kaldırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da daha önce Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009'da FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı da geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

EN BÜYÜK KUPA FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli takım, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde geçen sezon tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Doğuş, İstanbul'da düzenlenen ve Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Olympiakos ile yer aldığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getirdi.