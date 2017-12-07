DASK ile Bakanlık arasında yeni protokol

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK arasında imzalanan protokol ile DASK'ın ihtiyaç duyması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin teknik ekipleri DASK'ın ihtiyaç duyacağı hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirebilecek; böylelikle hem hızlı hasar tespiti yapılacak, hem de ülke genelinde kaynak tasarrufu sağlanacak.



Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ağustos ayında imzalanan protokol ile bugüne kadar sadece kendi alanlarına giren hasarları tespit eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri artık Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçeleri olan binalardaki hasarların tespiti için de çalışacak. Protokol ile DASK hasar tespit kaynağını artıracak ve olası büyük bir deprem için daha hızlı hasar tespiti yapabilecek kaynağa sahip olacak.



Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Anadolu'nun tüm illerinden gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkililerine protokolün detayları hakkında bilgi verildi.



"HASAR TESPİT KAYNAĞINI ARTIRARAK, OLASI BİR DEPREMDE YARALARI HIZLA SARACAĞIZ"

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ise protokolün önemini şu sözlerle aktardı:

”DASK olarak her zaman ‘Deprem geçecek, hayat devam edecek' dedik, bunu başarabilmek için de ilk olarak insanlarımızı depreme karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan projeler ürettik. Deprem öncesine ne kadar çok hazırlanırsak deprem sonrasında yaşayacağımız etkileri azaltabileceğimizi biliyoruz. Protokol hem deprem öncesi hem de deprem sonrası hazırlıklarımızın bir parçası. Hasar tespit kaynağımızı artırarak olası bir depremde zarar gören vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardımcı olup, oluşabilecek yaraları hızlıca kapatmayı hedefliyoruz.”

DASK