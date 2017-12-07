DASK ile Bakanlık arasında yeni protokol

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DASK arasında imzalanan protokol ile DASK'ın ihtiyaç duyması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin teknik ekipleri DASK'ın ihtiyaç duyacağı hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirebilecek; böylelikle hem hızlı hasar tespiti yapılacak, hem de ülke genelinde kaynak tasarrufu sağlanacak.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Ağustos ayında imzalanan protokol ile bugüne kadar sadece kendi alanlarına giren hasarları tespit eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri artık Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçeleri olan binalardaki hasarların tespiti için de çalışacak. Protokol ile DASK hasar tespit kaynağını artıracak ve olası büyük bir deprem için daha hızlı hasar tespiti yapabilecek kaynağa sahip olacak.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Anadolu'nun tüm illerinden gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkililerine protokolün detayları hakkında bilgi verildi.
"HASAR TESPİT KAYNAĞINI ARTIRARAK, OLASI BİR DEPREMDE YARALARI HIZLA SARACAĞIZ"
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ise protokolün önemini şu sözlerle aktardı:
”DASK olarak her zaman ‘Deprem geçecek, hayat devam edecek' dedik, bunu başarabilmek için de ilk olarak insanlarımızı depreme karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan projeler ürettik. Deprem öncesine ne kadar çok hazırlanırsak deprem sonrasında yaşayacağımız etkileri azaltabileceğimizi biliyoruz. Protokol hem deprem öncesi hem de deprem sonrası hazırlıklarımızın bir parçası. Hasar tespit kaynağımızı artırarak olası bir depremde zarar gören vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardımcı olup, oluşabilecek yaraları hızlıca kapatmayı hedefliyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.