Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine önemli katkılarda bulunan Garaj Sepeti, aldığı yatırımların yanı sıra yaptığı yatırımlarla da büyümeye devam ediyor. Aralık 2017’de tasit.com’u bünyesine katan Garaj Sepeti şimdi de otomotiv alanında veri madenciliği yapan Datamotiv’i satın aldı.

Cesar Grup’tan satın alma bedeli ve hisse karşılığı alınan Datamotiv, Garaj Sepeti bünyesinde aynı isimle faaliyetlerine devam edecek. 1994 yılı sonrası Türkiye araç parkında bulunan 250 bine yakın farklı aracın üretici bilgilerini ve sıfır km araçların liste fiyatları ile güncel kampanyalı fiyatlarını içeren Datamotiv’de 150 milyon hücrelik büyük veri bulunuyor. Bu sayede Garaj Sepeti, Datamotiv hizmeti ile sigorta, finansman, filo şirketleri ile araç distribütörlerine büyük veri sunacak.

Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve veri girişinden veri güncellemesine kadar yerli olan Datamotiv, Türkiye’nin en büyük araç kataloğu hizmeti olacak.

Yeni satın alma ile ilgili olarak Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol “Sektöre gireli henüz bir yıl oldu ancak yaptığımız satın almalarla otomotiv ekosistemindeki tüm taraflara dijital dönüşüm konusunda fayda sağlar hale geldik. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Araç kataloğu şirketini bünyemize katmamız da bu işi ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Sigorta, finansman, filo şirketleri ile araç distribütörlerine ihtiyaçları olan veriyi hızlı bir şekilde, doğru analiz ederek sunabilmek çok önemli. Çünkü sektörün dijitalleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaliteli veri. Yerelleştirilmeye çalışılan yabancı veriler sektörü dışa bağımlı hale getiriyor; ayrıca yerel ihtiyaçlar noktasında da tıkanma yaşanıyor. Bu nedenle hizmetlerimizi ve sektörü tekil masterdata ile besleyeceğiz; böylece verimlilik artışı sağlayacağız. Otomotiv sektöründe ilk kez bu kadar kapsamlı, yerli bir veri tabanı olacak, hep beraber buna sahip çıkmalıyız” dedi.