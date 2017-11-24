Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'ın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.00'te, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde Datça açıklarında, yerin 28.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hissedilmedi.

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