Datça'da kültür, sanat rüzgarı esecek

Datça’da uzun süre ara verilen “Can Yücel Kültür Sanat Festivali” tekrar hayata geçiriliyor.

Datça’da yaşayan kültür ve sanat insanlarının oluşturduğu, Datça Kültür Sanat Dayanışması ile Datça Belediyesi’nin birlikte organize ettiği “Can Yücel Kültür Sanat Festivali”nin 11-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

Üç gün sürecek festivalde Can Yücel’in eşi Güler Yücel çok merak uyandıran resimlerini Türkiye’de ilk kez bu festivalde sergileyecek.

Tolga Çandar, Fuat Saka, Emin İgüs gibi sevilen müzisyenler konserlerle etkinlikleri şenlendirecek.

Türkiye’nin tanınmış şairleri, edebiyatçıları, ressamları, tiyatrocuları, fotoğraf sanatçıları, söyleşilerle, dinletilerle ve sergilerle konukları kültür ve sanata doyuracak.

Festivalin son günü Hızırşah’ta piknik düzenlenecek. Tüm Datçalılar festivale katılan konuklarla birlikte yeryüzü sofrası kuracak. Piknik alanında yöresel müzikler ve oyunlar eşliğinde kardeşlik, dostluk mesajları verilecek.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın bu festivale özel önem verdiği ve Datça’nın bir kültür sanat merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak gördüğü öğrenildi.

Datça Kültür Sanat Dayanışması yetkilileri, festivalin hiç bir ticari amaç gütmediğini ve halkın konserler dahil tüm etkinleri ücretsiz olarak izleyebileceğini özellikle vurguladılar.