Muğla, Datça’da imara kapalı olan Sarı Liman mevkiinde yer alan, 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kaçak inşaat, Datça Belediyesi tarafından defalarca mühürlenip, yüksek para cezaları kesilmesine, suç duyurusunda bulunulmasına rağmen devam etti, neredeye tamamlanma aşamasına geldi. Sonunda Datça Belediyesi yetkilileri ve çevreciler, doğal ve arkeolojik sit alanında yükselen inşaatın yıkımı için başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce verilen karar sonrası, belediye ekipleri kaçak inşaatın yıkımını gerçekleştirdi.

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