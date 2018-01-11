Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Muğla, Datça’nın Kurubük Koyu’nun üzerine tuvalet, duş ve soyunma kabini yapılarak 2 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılması tartışmaları sürerken, ihale için 12 firma teklif verdi. Teklifleri alan Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV), 26 Ocak’ta açık artırma yoluyla ihaleye çıkacak. En yüksek teklifi veren firmaya koy 2 yıllığına kiralanacak. Çevrecilerin ve bölge sakinlerinin ardından Datça Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar da HABERTÜRK ’ün kamuoyuna duyurduğu koyun ihaleyle imara açılmasına tepki gösterdi.
Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Uçar, “Ben koyların ihale yoluyla işletmeye açılmasını doğru bulmuyorum. Orada açılacak bir işyerine ruhsat verilmesi mümkün değil. Zaten ihaleye çıkan MUÇEV’in işletme ruhsatı verme yetkisi yok. Böyle bir yeri kiraya veremezler. Eğer bu yetki, bende ise açık ve net söylemeliyim; işletme ruhsatı belgesini benden zor alırlar. Ruhsat vermem” diyerek çevrecilere destek oldu. Şu ana kadar ihaleden vazgeçildiğine ilişkin bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydeden Uçar, “İhale ilanının kaldırıldığını öğrendik. Nasıl bir gelişme olacak, bilmiyoruz. Bu konuda Muğla Valisi Esengül Civelek ile görüşeceğim. İhalenin iptal edilmesi gerektiğini anlatacağım. Bu koylar, halkındır” diye konuştu.
‘YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ’
İhalenin iptali için dilekçe verdiklerini belirten Muğla Çevre Platformu üyesi Faruk Şahin de yarın yol haritası çizmek için köylülerle birlikte toplantı yapacaklarını, seçenekler arasında eylemlerin de bulunduğunu ifade etti.
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