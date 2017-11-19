Datça domatesinin 20 kiloluk kasası 30 liradan satılıyor

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Geçen yıllarda Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ihracat kesildi. Bu yıl ise gelen yoğun talep üzerine iç pazara yöneldik. Karaköy başta olmak üzere Kızlan ve Emecik mahallelerinde 3 bin dönüme yakın tarlada domates üretimi yapılıyor.