Obradovic’le kariyerinde yeni bir çığır açıp ‘winner’ oyuncu konumuna geldiğini söyleyen F.Bahçe Doğuş’un İtalyan yıldızı Gigi Datome, bugün Belgrad’da başlayacak FinalFour öncesi Gazete Habertürk’ten Gökhan Türe'ye açıklamalar yaptı.

Fener’e geldiğinde kariyerinde 2004 İtalya Ligi ve kupa şampiyonluğu dışında üst düzey başarısı olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, Obra ile ilkleri yaşadığını söyledi. Sırp coachun teknik dehası dışında aynı zamanda çok iyi bir mentör olduğuna da dikkati çeken Gigi, şu ifadeleri kullandı: “Benim için inanılmaz bir tecrübe oluyor. Farklı bir kültür, farklı mantalitede insanlar. Gerçekten bu güzel tecrübeyi olabildiğince doyasıya yaşamaya çalışıyorum. İstanbul hakkında duyduğum çok şey vardı. Ancak bunları yaşayarak görmek güzel.”



‘BANA DEĞER KATIYOR’



“Obra beni kazanan bir takıma dahil etti. Çok önemli bir görev verdi. Kazanan bir takımın kazanan oyuncusu olmam için gerekli mantaliteyi kazanmama yardımcı oldu. Fenerbahçe çok üst düzey bir kulüp. Burada oynuyor olmak bir ayrıcalık. Burada bulunmak bana değer katıyor. Her türlü, hem kültürel. Burası çok yönlü bir şehir. Bu da bana yaşadığım güzel günleri özel kılıyor.”

‘HEDEF AYNI’



“Baskonia’ya karşı da sahaya çıkarken, Final-Four’a yükselmek ve kupayı kazanmak hedefiyle çıkmıştık. Şimdi de aynısı olacak. Rakip farklı olsa da hedef aynı. Farklı bir hedefimiz yok. Bu bizim işimiz. Her maç birbirinden farklı. Hepimizin hazır olduğunu düşünüyorum. Herkesin aynı anda 20-30 sayı atması mümkün değil. Kaybedilen bir maçta 30 sayı atmışsınız, hiçbir önemi yok. Dolayısıyla ben de bana coach Obradovic’in verdiği görev doğrultusunda oynuyorum. Tıpkı takım arkadaşlarımın olduğu gibi katkı verip galibiyette bir pay sahibi olmaya çaba göstereceğim.”