Sürücüz otomobil programına büyük önem veren Uber, geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen kazadan sonra tüm şehirlerdeki araçlarını test sürüşünden geri çekmişti. Otomatik fren sistemini devre dışı bırakan Uber’in sürücüsüz aracı bisikletle geçen bir kişiye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.

Bu olaydan sonra sürücüsüz araç programını en geç bu yaz içinde tekrar devreye sokmak isteyen Uber, eski bir düşmanına sarılmak zorunda kaldı. Şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi, Waymo ile ortaklık kurmak için görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına alan Alphabet’in sürücüsüz araç kolu olan Waymo, bu yılın başında sürücüsüz otomobil teknolojisine ait olan bilgilerini çalmak iddiasıyla Uber’e dava açmıştı. Dava sonucu Waymo, Uber’in hisselerinden 0.34’lük bir pay aldı.