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Dünyanın en ünlü çifti hakkında yine “Boşanıyorlar” dedikodusu çıktı. İngiltere Milli Takımı’nın eski kaptanı David Beckham ile eski şarkıcı, yeni modacı eşi Victoria Beckham’ın aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürülüyor.