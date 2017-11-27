David Beckham: Kendime fiyat biçmedim

Futbolcudan iş adamına dönüşme sürecinin heyecanlı olduğunu belirten Beckham, “Markamızın değeri konusunda bir fikrim yok. İyi bir iş yarattığımızdan eminim. Doğru insanlar ve aileniz varsa başarılı olursunuz” dedi.

Kendine hiçbir zaman fiyat biçmediğini söyleyen Beckham, “Bu kararı başkasına bırakmam gerekir” şeklinde konuştu.