Gazete Habertürk’te yer alan Metro Gazetesi kaynaklı habere göre, İngiltere Cotswolds’ta satın aldığı çiftlikten bozma malikânede 9 yatak odası ve 3 ayrı salon var.



Bu çiftliği lüks bir konuta dönüştürmeye çalışan Beckham çiftinin sadece iç çamaşırları için ayırdıkları oda için yaptıkları harcama ise 81 bin dolar.



19 yıldır evli olan çiftin, Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adlı 4 çocuğu var.

Victoria Beckham

david beckham