Cleveland'ın kariyeri için önemli bir tecrübe olduğuna dikkat çeken David Blatt, Amerika'da yarım kalan işleri olduğunu ve henüz projesini tamamlayamadığını anlattı. Rusya ile Avrupa, Maccabi ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan David Blatt basketbolun en önemli figürlerinden biri. EuroLeague felsefesini NBA'de en üst seviyede temsil ettikten sonra Darüşşafaka'yla Avrupa'ya dönen tecrübeli koç, yaşadıklarını Ribaund Dergisi'de Head&Shoulders ayın röportajında şöyle anlattı.
"ASIL KRİTİK PERİYOT YENİ GELDİ"
- Darüşşafaka'da nasıl oynayacağımıza dair oturtmak istediğimiz bazı prensipler var. Bir kimlik inşa etmeye çalışıyoruz ve doğrusu önemli bir gelişme kat ettik. Özellikle Avrupa'da aldığımız sonuçlar çok iyi. Türkiye Ligi'ne gelecek olursak çok rekabetçi bir ortam. Yaşadığımız sakatlıklar da gözardı edilmemeli. Ama büyük resme bakacak olursak sezonun şu ana kadarki bölümünden memnunum. Tabii ki asıl kritik periyodun yeni geldiğini unutmamak gerek.
- Basketbol hayatında insanlarla kurduğunuz ilişkiler çok önemli. Bu işi onlarla yapıyorsunuz zira. Başarmak için çabalayan insanlardan kurulu bir çevre yaratmalısınız. Onlara başarmak için şans vermelisiniz. Çünkü bu başarılar insanların geleceğini şekillendirir. Türkiye, Yunanistan, Rusya, İsrail, ABD. Nerede çalışırsam çalışayım koçluğa böyle yaklaştım.
- Doğrusu benim Cleveland'daki felsefem buradan farklı değildi ama çevresel faktörler farklıydı. Tabii oradaki oyun farklıydı, NBA'deki yaşam stili de buradaki gibi değil. Ben de projemi tamamlama fırsatı bulamadım. Sonuçta kariyerim açısından önemli bir tecrübeydi ve bunları yaşadığım için mutluyum. Ama şunu da söylemem gerekir ki, NBA'de "henüz bitmemiş işlerim" var. Çok fazla şey öğrenmiş olsam da, hala bu iş tamamlanmamış gibi hissediyorum.
"FENERBAHÇE İLE CSKA'NIN DEVAMLILIK VE KİMYA PROBLEMİ YOK"
- Fenerbahçe Doğuş, CSKA. Bu iki takım EuroLeague'in temel favorileri. Çünkü oturmuş yapıların üzerine kurulmuş durumdalar. Çok iyi koçlara sahipler. Devamlılık ve kimya problemleri yok. Ve elbette kalite! İki Yunan ekibi Olympiakos ve Panathinaikos'u da oraya aday görüyorum. Real Madrid de ciddi devamlılık problemi yaşasa da, onları da bu dört takımın yarım adım gerisinde Final Four adayı olarak yazarım.
"OBRADOVIC ASLA BULUNDUĞU NOKTADA SABİT KALMIYOR"
- Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Obradovic "doğru" anlayışın peşinde. Felsefe olarak, taktiksel olarak. Ve buna saygı duyuyorum. Aldığı sonuçlar onun adına konuşuyor zaten. Yalnız Obradovic'e dair asıl dikkatimi çeken şey şu; asla bulunduğu noktada sabit kalmıyor. Koçluğunu uzun yıllardır takip ediyorum. Taktiksel yaklaşımını, felsefesini defalarca güncelledi. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Modern bir koç, modern bir insan.
"DARÜŞŞAFAKA'DA ÇOK MUTLUYUM"
- Ferit Şahenk'le yazın kontrat konusunu konuştuğumda bu camianın olgun yaklaşımını bir kez daha gördüm. Bana ayrılmak istersem buna elbette izin vereceklerini fakat eğer kalırsam, beni Darüşşafaka ailesinin bir üyesi olarak görmekten onur duyacaklarını söyledi. Ben de kalma kararı verdim çünkü burada çok mutluyum. Zira etrafım çok kaliteli insanlarla çevrilmiş durumda. Okul gerçekten çok özel. Çocuklar, öğretmenler, onları yanımızda görmek takıma ilham veriyor. Biz de onlara iyi örnek olmak istiyoruz. Zaten gördünüz, antremanlar onlara açık. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Elbette benim bu camiadaki görevim kocaman bir pastanın küçük bir dilimini temsil ediyor ve ben bunu yapmaktan ötürü çok gururluyum. Burada bir kültürü büyütmeye devam ediyoruz.
David Blatt ile yapılan röportaj, sorulara verdiği tek kelimelik cevaplarla sona eriyor:
OBRADOVIC: Benzersiz
BODIROGA: Lider
JASIKEVICIUS: Özel
DIAMANTIDIS: Çok yönlü
NAVARRO: Skorer
SPANOULIS: Kazanan
MİRSAD: Yetenek
BLATT'E GÖRE EUROLEAGUE'İN EN İYİLERİ
GUARDLAR: Jr. Holden, Jasikevicius, Zizis, Ariel McDonald, Anthony Parker
FORVETLER: Kirilenko, Siskauskas, Blu, Goree
PİVOTLAR: Vujcic, Thoma Hoffman
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