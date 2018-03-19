Darüşşafaka Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

ABD'li başantrenör, Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedefi, yarı finalde karşılaşacakları Almanya temsilcisi Bayern Münih ve yeşil-siyahlıların ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin'in Türk Milli Takımı için oynama ihtimaliyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezon ve Top 16 turu gruplarını lider tamamlayan, çeyrek finalde ise Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını eleyen Darüşşafaka'nın, organizasyonda iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Blatt, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde çok başarılı olduk. Bu sezon ise takımı 2-3 oyuncu dışında tamamen değiştirdik. Bu değişimden dolayı, birbirimize alışabilmemiz ve kazanan bir basketbolu sahaya yansıtabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız olduğunun farkındaydım. THY Avrupa Ligi kadar rekabetçi olmasa da ULEB Avrupa Kupası'nın bu sezon ne kadar geliştiğini görebiliyoruz. ULEB Avrupa Kupası'nda şu ana kadar çok iyi oynadık ve kazanma ruhunu sahaya yansıtabildik. İçinde taşıması gereken ateşi ve tutkuyu sahaya yansıtabilen takımlardan biri olduk. Bu da bizim için sonuçların iyi olmasını sağladı."

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanabilmek için şanslarının olduğunu aktaran Blatt, "Turnuvaların bu aşamasına geldiğinizde artık tüm maçlarınızı kazanıp şampiyon olmaktan başka bir şey düşünmezsiniz. Kupada ikinci, üçüncü ve dördüncü olmanın önemi yok. Önemli olan şampiyonluğu elde etmek. Artık bu ligin tamamen içerisindeyiz. Bizim gibi düşünen 3 takım daha var. Başarıp başaramayacağımızı göreceğiz." diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH ZOR BİR RAKİP"

Blatt, ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Bayern Münih'in gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hedefiyle kadrosunu oluşturduğuna işaret etti.

Başantrenörlüğünü Sırp Sasa Djordjevic'in yaptığı kırmızı-beyazlı ekibin ligde ve ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren 58 yaşındaki başantrenör, "Bayern Münih takımı gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yarışabilmek için oluşturuldu. Bu amaç doğrultusunda hem başantrenör hem de oyuncu tercihlerini tecrübeli insanlardan kurdular. Şu an hedeflerine yönelik ilerliyorlar. Çok zor bir rakiple karşılaşacağız." şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNARSA HARİKA İŞ ÇIKARTACAKTIR"

Deneyimli başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'nda oynaması gündemde olan ABD'li oyuncu Wilbekin'in çok iyi bir basketbolcu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki basketbolcunun önemli bir tecrübeye sahip olduğunu aktaran Blatt, "Wilbekin bizim için harika bir oyuncu. Wilbekin, Türk Milli Takımı'nda oynayacak olursa, onun için düşüncelerim her zaman olumlu olur. Çünkü A Milli Basketbol Takımı'nın başarılı olmasını istiyorum. Wilbekin, Türk Milli Takımı için oynarsa eminim ki harika bir iş çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.