İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren 26 yaşındaki Çek orta saha, Lacivert-Beyazlılar’ın harika bir kulüp yapılanmasına sahip olduğunu söyledi.

David Pavelka’nın açıklamaları şu şekilde: ''Bu kulüp ve organizasyon inanılmaz ve ben kime sorsanız herkesin aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. Hiçbir şey hakkında şikayet edemeyiz. Geleceğimiz artık tamamen bize, göstereceğimiz performansa bağlı. Kampta da şartlar gerçekten harika. Sadece tek kontrol edemediğimiz şey var. O da hava durumu. Umarım havalar da iyi olur ve biz de iyi bir kamp dönemi geçiririz. Çünkü iyi bir kamp geçirmek için her şey olağanüstü. Aslında Türkiye’de kalmak, burada devam etmek istiyorum. Bunun için de ligin ikinci yarısında elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyor.”

‘KOLAY MAÇ YOK’

Lige baktığımızda şampiyonluk adayı olarak Beşiktaş’ı düşünüyordum ama son maçımızda Başakşehir’e oynadıktan sonra onların da oldukça güçlü bir takım olduğunu gördüm. Ve belki bu sene Başakşehir şampiyonluğu kazanabilir diye düşünüyorum. Burada hiç kolay maç yok. Her karşılaşmada çok büyük mücadeleler oluyor ve her maç çok zor geçiyor. Hiç kötü oyuncu görmedim. Bu yüzden burada olduğum için oldukça mutlu hissediyorum kendimi.” Takım olarak hedefimiz ligi olabildiğince üst sıralarda tamamlamak. İlk 5’e yakın veya belki de ilk 5’in içinde bitirmek. Bu hedefi de korumamız, hedefimizin her zaman bu olması ve bu hedef ışığında devam etmemiz lazım. Umarım ikinci yarıda daha iyi bir iş yapabiliriz.”

‘ELEŞTİRİYORLAR AMA...’

“Çekya’da insanlar Türk futbolunu fazla takip etmiyorlar. Bu yüzden buraya gelen oyuncuları eleştirebiliyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Türkiye Ligi, Çek Ligi’nden çok daha iyi seviyede. Seviye bir hayli yüksek burada. Çek Ligi çok taktiksel bir lig, herkes koşuyor ama buraya baktığınızda kalite olarak ve yıldız olarak daha fazla isim görüyorsunuz. Büyük isimler daha fazla. Eto’o gibi bir sürü isim sayabiliriz. Bu da Türkiye Ligi’ni daha iyi bir lig haline getiriyor.”

David Pavelka

kasımpaşa