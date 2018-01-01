Mart ayında 101 yaşında ölen Amerikalı milyarder David Rockefeller’ın sanat koleksiyonu yakında açık artırmaya çıkacak. Aralarında, Picasso, Matisse, ve Monet gibi ressamların eserlerinin bulunduğu koleksiyonun muhammen bedeli 700 milyon dolar. Ancak açık artırmada rakamın 1 milyar doların üzerine çıkalacağı tahmin ediliyor. Koleksiyondaki en değerli parça olarak görülen İspanyol ressam Pablo Picasso’nun “Çiçek sepetli genç kız” tablosunun en az 70 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fransız ressam Claude Monet’nin “Nilüferler” tablosunun değerinin ise 35 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Şimdiden “Tarihin en büyük açık artırması” olarak anılan müzayedenin New York’ta Christie’s Müzayedeevi’nde yapılması bekleniyor. Ancak tarih henüz belli değil.