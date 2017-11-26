Davis Kupası'nda şampiyon Fransa

Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda düzenlenen Davis Kupası finalinde Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet ve Pierre-Hugues Herbert'den oluşan Fransa Milli Takımı ile David Goffin, Steve Darcis, Joris De Loore ve Ruben Bemelmans'ın yer aldığı Belçika Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Belçika, Goffin'in Pouille karşısında 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Tsonga, Darcis'i 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) mağlup ederek Fransa'nın durumu eşitlemesini sağladı: 1-1

Gasquet-Herbert, Bemelmans-De Loore ikilisine karşı oynadıkları çiftler maçını 6-1, 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazandı ve Fransa'yı 2-1 öne geçirdi.

Goffin, Tsonga önünde 7-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 galip gelerek Belçika'nın umudunu devam ettirdi: 2-2

Son maçta ise Pouille, Darcis'i 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) yenerek Fransa'nın final müsabakalarında 3-2 galip gelmesini sağladı.

Fransa, 106'ncısı yapılan turnuvada 10. kez zafere ulaştı. Fransa, bu kupayı 10 defa ve üstünde kazanan 4 ülkeden biri oldu. Kupada ABD 32, Avustralya 28 ve Büyük Britanya 10 defa şampiyonluk yaşadı.