Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, yönetim kurulu üyesi Umut Güner'le birlikte Davor Suker'i makamında ağırladığı belirtildi.

Davor Suker ile bir süre sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Orman'ın, daha sonra konuğuna Vodafone Park'ı ve Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdiği ifade edildi. Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman'ın, Suker'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye ettiği aktarıldı.