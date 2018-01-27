Bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle gecikmeli başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun en sıcak konularından biri iklim değişikliğiydi. Son 48 saatteki 2 metrelik kar yağışı konunun ciddiyetini bir kez daha gösterdi ancak Davos elitlerinin binin üzerinde özel jetle İsviçre’ye gelmesine engel olmadı.

Bir jet, bir otomobilin bir yılda yaktığı kadar yakıt tüketiyor. Atmosfere salınan yılda yaklaşık 36 milyar tonluk karbondioksite eşdeğer sera gazı da küresel ısınmaya yol açıyor. Bu da kuraklık, ölümcül sıcaklık dalgaları, kasırgalar ve sel felaketlerini getiriyor.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, Bu yılki Davos zirvesine damgasını vuran ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliği tartışmalarının da odağındaydı. ABD’yi 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan çeken Trump özellikle Fransız Cumhurbaşkanı Emmanual Macron’un hedefindeydi.

KORKUTAN YÜKSELİŞ

Mücadelenin liderliğine soyunan Macron, iklim değişikliğinin kandırmaca olduğunu düşünen Trump’ı iğneledi. Macron’un “Davos’a dışarıdan baktığınızda küresel ısınmaya inanmak çok güç olabilir. Neyse ki bu yıl küresel ısınma konusunda şüphesi olan kimseyi davet etmediniz” sözleri büyük alkış aldı. Aralık ayında Paris’te Tek Gezegen Zirvesi’ni toplayan Macron, dünyanın, iklim değişikliğine karşı savaşı kaybetmek üzere olduğunu belirtmiş ve “Elimizi çabuk tutalım” demişti. Veriler de Macron’u haklı çıkarıyor. 4 yıldır azalan küresel karbondioksit salımını 2017 itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Oysa Paris İklim Anlaşması’yla 195 ülke 2030’a dek dünyadaki sıcaklık artışının iki derecenin altında tutulması için sera gazı emilimini azaltmayı taahhüt etmişti. Trump anlaşma şartlarının ABD lehine değişmesini istiyor.

CENNET SUYU BATIYOR

En yüksek noktası deniz seviyesinin iki metre üzerinde olan Kiribati’nin 32 adasının 50 yıl içinde

su altında kalması bekleniyor. Güney Afrika’nın Cape Town kenti üç ay içerisinde yeterli yağış

almazsa susuz kalan ilk büyük şehir olabilir.

BORÇLANMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Giderek artan ‘doğal’ felaketler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını da kara kara düşündürmeye başladı. Moody’s ile Standard&Poor’s, kredi notlarında iklim değişikliklerinin etkisini de yansıtmaya hazırlanıyor. Maria Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun tahvilleri yüzde 40’tan fazla değer yitirmişti. Düşük notlar şirketler için yüksek maliyetli borçlanma anlamına geliyor.

6 TRİLYON DOLARLIK İŞ FIRSATI YARATACAK

CE O’ların gündeminde de iklim değişikliği vardı. Dev şirketlerin yöneticileri iklim değişikliği nedeniyle oluşacak pastadan daha büyük pay almak için çaba gösterdi. Hintli Mahindra’nın başkanı Anand Mahindra, gelecek 20 yılda iklim değişikliğinin 6 trilyon dolarlık bir iş fırsatı yaratacağını öngördü. Forumun açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2022’ye kadar 175 gigawatt’lık yenilenebilir enerji projesini devreye sokacaklarını söylemişti. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA ) Paris İklim Anlaşması’nın dünyayı 19 trilyon dolar zenginleştireceğini öngörüyor.

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