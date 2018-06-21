Davullu zurnalı miting çağrısı

HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP Konak İlçe Başkanlığı, oy kullanmanın önemine ilişkin Konak Kemeraltı Girişi’nde dikkat çekici bir eylem düzenledi. Eylemde bugünkü cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir mitingine de çağrı yapıldı. Açıklamayı CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu boynuna astığı davulla yaparken, İzmir Milletvekili adayları Tacettin Bayır, Nilay Kökkılınç, Zekiye Seda Sönmez, Konak İlçe Yöneticileri, Gençlik Örgütü, Kadın Örgütü ve Konak Belediye Meclis Üyeleri de katılım gösterdi. Açıklamanın ardından grup, Kemeraltı Çarşısı’nda davul eşliğinde seçmenden oy isteyerek, AK Parti hükümetinin 16 yıldır ülkedeki tahribatlarını da hatırlattı. Açıklama yapan Başkan Gruşçu: “Bizler yurttaşlık görevlerimizi yerine getirmek üzere sandığa giderek oyumuzu kullanmak ve sandıklarımıza sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

Hak, hukuk ve adalet

Kemeraltı Girişi’nden Havra Sokağı’na kadar yapılan yürüyüşte “Hak, Hukuk, Adalet!” sloganları atıldı. Kemeraltı esnaf ve ziyaretçileri de sloganlara eşlik edip, alkışlarla destek verdi. CHP İzmir Milletvekili adayları Nilay Kökkılınç ve Zekiye Seda Sönmez, davulları devralarak slogan atıp çağrı yapmayı sürdürdü.