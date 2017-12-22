Cadde’nin haberine göre, bir hayli kilo aldığı görülen Davut Güloğlu, "Doğal besleniyorum ve sonucunda sağlıklı bir şekilde kilo aldım" dedi.



Yeni çıkacak bir albüm olup olmadığı sorusuna ünlü şarkıcı, "Albüm bitti, yakın zamanda çıkacak. Bu aralar pek yokum, daha çok halk konserlerine çıkıyorum, ama yakında mekanlarda sahne alacağım. Malum iki iş birden yapıyoruz; hem ticaret hem albüm zor oluyor" dedi.



İnşaat sektörü ile ilgilenen Davut Güloğlu, "Bu işlerle ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. 6 yıl olmuş ama az kaldı" şeklinde konuştu.

Davut Güloğlu