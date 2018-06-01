Kağıthane'de boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi döverken, bir vatandaşın attığı kafayla gündeme gelen Mehmet T., hakkında üçüncü kez uzaklaştırma kararı verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Aile Mahkemesi, Mehmet T., hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca bu kez üç aylık uzaklaştırma kararı verdi. Mehmet T.'nin eşine, yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla şiddete yönelik hakaret, tehditte bulunmasına yasak getirildi.



Nevin T.'nin iki kez uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı çıkarmasına rağmen Mehmet T., önceki gün genç kadını sokak ortasında dövmüştü. Mehmet T. çıkarıldığı savcılıkta verdiği ifadesinde, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına "Boşanıyorum artık" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylemişti."Basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan Mehmet T. serbest bırakılmıştı.

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